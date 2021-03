Novo líder do ‘BBB 21’, Arthur diz que vai indicar Juliette ao paredão

Gilberto disse que ninguém dará o anjo para a paraibana e Sarah falou que não sabe em quem votar

Reprodução/Globo/26.03.2021 Arthur ganhou a Prova do Líder e mira em Juliette para o próximo paredão



Arthur venceu a Prova do Líder que aconteceu no “BBB 21” na última quinta-feira, 25, e, em um papo com Sarah e Gilberto, o crossfiteiro disse que vai indicar Juliette ao paredão. “Eu vou nela, ela sabe. Se ela não pegar o anjo ela vai”, afirmou o brother de Conduru, no Espírito Santo. “Ninguém vai dar o anjo para ela”, comentou Gilberto. “Eu posso estar cometendo a maior injustiça do mundo lá fora, mas eu vou fazer isso”, acrescentou o atual líder. Sarah, que já declarou na casa que Juliette passou a ser sua primeira opção de voto, falou que não sabe em quem vai votar. Sabendo que está ameaçada tanto pelo líder quanto pela casa, Juliette está sondando o Big Fone para tentar se salvar do paredão. Em conversa com Camilla de Lucas e João Luíz, a sister disse que não entende por que Arthur não a perdoou por ter votado nele, mas conseguiu se resolver com Fiuk – com quem ele tem um desafeto desde o começo do jogo. Na festa que aconteceu na última quarta-feira, 24, o crossfiteiro e o cantor conversaram e, aparentemente, se acertaram, tanto que Arthur colocou Fiuk no vip após vencer a prova.