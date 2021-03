Big Fone, contragolpe e votação aberta: entenda a dinâmica da semana no ‘BBB 21’

Formação do paredão de domingo terá quatro brothers e direito a prova bate e volta

Reprodução Dinâmica da semana terá big fone, votação aberta e contragolpe



Nesta quinta-feira, 25, Tiago Leifert anunciou como será a dinâmica de votação na casa do Big Brother Brasil 21 para a formação do próximo paredão. Nesta noite, Arthur venceu a Prova do Líder depois de três rodadas de disputa. No domingo, ele indicará um participante, que poderá fazer o contragolpe. A votação da casa será aberta, fora do confessionário. A ordem dessa votação será decidida pelo Big Fone, que tocará no programa ao vivo de sábado. Quem atender vai escolher uma pessoa para receber uma pulseira branca, essa pessoa será a primeira a votar no domingo e escolhe os seguintes. E por que isso é importante? Se o participante for inteligente, ele pode “induzir” a casa com o seu voto. O mais votado da casa também poderá fazer o contragolpe. Sendo assim serão 4 no paredão e três disputam a prova bate e volta (menos o indicado do líder).