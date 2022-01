‘BBB 22’: O que já se sabe sobre a nova edição do reality

Edição estreia como a mais lucrativa da história e promete inovações como botão de desistência e aplicativo de apostas para o público; participantes serão revelados nesta sexta

Reprodução / TV Globo BBB 22 divulgará lista de participantes nesta sexta-feira, 14, e tem estreia marcada para a segunda, 17



Com estreia agendada para a próxima segunda-feira, 17, a 22ª edição do Big Brother Brasil chega repleta de experimentações inéditas. Com método de recrutamento readaptado desde a 20ª temporada, o reality divulgará os participantes durante os intervalos da programação da Rede Globo nesta sexta-feira, 14, provavelmente entre 14h40 e 22h. No grupo Camarote, conhecido por reunir artistas e influenciadores digitais, nomes como Jade Picon, Arthur Aguiar, Tiago Abravanel, Sammy Lee e Pedro Scooby foram especulados por páginas especializadas em realities, veículos de entretenimento e internautas. Outra personalidade cotada para o “BBB 22″ é a cantora Linn da Quebrada. Caso seja confirmada, a artista será a segunda transexual a participar do programa desde Ariadne Arantes, em 2011. Com a casa decorada na temática dos anos 80, a temporada deste ano promete ser mais curta que a de 2021, com término previsto para meados de abril. Confira a seguir o que já se sabe sobre a nova edição do reality:

Botão de desistência

Anunciado por Boninho nas redes sociais, o botão de desistência foi instalado na casa à vista de todos os brothers. Caso apertado, o participante será liberado imediatamente do confinamento sem precisar entrar em contato com a produção. No entanto, haverá alguns empecilhos para conseguir alcançar o instrumento, que só será liberado durante determinados horários do dia. Quando a luz verde estiver ativada, ficará liberado o abandono do programa. Quando a cor for o vermelho, não será possível recorrer à ferramenta.

Mudanças para o líder

A produção do programa promete trazer algumas mudanças para os líderes da semana. Além do quarto, da indicação ao paredão e da festa temática, é esperado que o participante obtenha mais privilégios com a vitória nas provas mais importantes do reality. Apesar disso, os benefícios ainda não foram divulgados. Após vídeo divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt, espera-se que o quarto do líder seja mudado de local dentro da casa. “Cadê o quarto do líder que estava aqui?! Não é mais aqui?”, brincou o jornalista.

Elenco 100% confirmado

Com 20 participantes confirmados, divididos entre Pipoca, os desconhecidos, e Camarote, os famosos, o “BBB 22” possui estabilidade no elenco. Apesar de rumores de desistência, o reality confirmou que todos estão isolados desde o início estarão no programa. Nesta semana, a Globo confirmou três casos de Covid-19 entre integrantes do grupo Pipoca. Os brothers infectados seguirão isolados, com suas vagas mantidas, entrando no programa após negativarem para o vírus.

Fenômeno lucrativo antes da estreia

O “BBB 22” já nasceu como a edição mais lucrativa da história. De acordo com o site Notícias na TV, o programa já lucrou cerca de R$ 600 milhões com os patrocinadores. No último ano, a renda obtida com a parceria entre as empresas foi de cerca de R$ 529 milhões. Apesar disso, o programa mantém o prêmio de R$ 1,5 milhão ao vencedor. Segundo Alberto Ajzental, professor da FGV, caso os valores fossem ajustados de acordo com a inflação, desde o último ajuste da quantia, em 2010, o vencedor ganharia pouco mais de R$ 4 milhões.

Novo apresentador

Tadeu Schmidt será o novo comandante do Big Brother Brasil. Desde a saída de Tiago Leifert, o jornalista se prepara para conduzir o reality e tem características em comum com seus antecessores. Pedro Bial também fez parte da equipe de âncoras do “Fantástico” e trazia um lado mais sério ao programa. Alem disso, assim como Leifert, Schmidt trabalhou na área de esportes na Globo (e ficou conhecido por sua espontaneidade com o famoso quadro dos cavalinhos). Nas redes sociais, o carioca tem dado o que falar com seus vídeos. Em um deles, divulgado nas festas de fim de ano, ele simula o discurso de eliminação de um paredão com seus familiares.

Brothers poderão falar de política

Em ano de eleição, participantes poderão opinar e demonstrar posicionamentos políticos dentro da casa. A informação foi dada pelo colunista Leo Dias. Segundo ele, a edição promete contar com pessoas de diferentes espectros ideológicos. As menções não se irão se limitar a ideias. Nomes como os de Lula e Bolsonaro, que lideram as pesquisas presidenciais, poderão ser citados entre os brothers.

Big Game BBB: Aplicativo similar ao Cartola

A interação com o reality promete se estender ao mundo dos apps. Similar ao Cartola, famoso aplicativo de apostas em times de futebol, o Big Game BBB será usado para interagir e opinar sobre o desempenho dos participantes. O público poderá palpitar semanalmente sobre quem eles acreditam ser os indicados ao paredão, líder, eliminado e membros da Xepa e do Vip. Conforme a concretização das apostas, o usuário subirá no ranking do jogo, que estará disponível a partir do dia 17 de janeiro para celulares iOS e Android.