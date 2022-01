Cida, campeã do ‘BBB 4’, diz que sente saudade do reality; veja como ela está após 18 anos

Ex-BBB era babá antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil e levou o prêmio de R$ 500 mil

Reprodução/Instagram/cidabbb_oficial Cida Santos foi a campeã do 'BBB 4'



Cida Santos, que foi campeã do “BBB 4”, comentou nas redes sociais que não se arrepende nem um pouco de participado do reality show da Globo. “Estava aqui vendo os vídeos e fotos do ‘Big Brother’, que saudade que dá. Que momentos inesquecíveis. Foi muito divertido, muito bom o quanto que eu aproveitei naquela casa. Eu tirei umas férias mesmo”, afirmou nos stories do Instagram. A ex-BBB conseguiu entrar na casa mais vigiada do Brasil por meio de um sorteio. Na época, ela era babá e saiu do jogo com o prêmio e máximo, que era de R$ 500 mil. Há alguns dias, ela também postou uma foto em que aparece no “BBB 4” e comentou: “Fotos não falam, mas revelam momentos inesquecíveis”. Cida tem 38 anos atualmente, mora no Rio de Janeiro, é casada e mãe de dois filhos, Victor e Vitória. Ela é evangélica e optou por ficar longe da fama, mas nas redes sociais sempre faz postagens relembrando sua passagem pelo reality. Veja como Cida está atualmente:

