Após críticas, BBB informa que brothers testaram negativo para Covid-19

Fãs especularam doença na casa por tosse de Vinícius e positivo de Luciano logo após deixar o reality

Divulgação Reality acontece durante a pandemia e chegou a receber críticas



Depois de receber críticas por um possível surto de Covid-19 dentro da casa, a direção do Big Brother Brasil informou na noite desta quinta-feira, 3, que testou todos os participantes e todos estão negativados para a doença. A saída de Luciano, que positivou para a Covid-19 no dia seguinte, e tosse de Vinicius motivaram um pedido da deputada federal Carla Zambelli para que o governo do Rio testasse os participantes. A direção do programa, então, realizou a testagem nesta quinta-feira chamando um a um dos brothers para ‘atendimento médico’ no confessionário. Em nota, o BBB informou que ‘segue rígidos protocolos de segurança’ e que a ‘saúde de todos é sempre prioridade’. O programa ainda ressaltou que os participantes tomaram as vacinas contra Covid-19 antes do reality.