‘BBB 22’: Douglas Silva é o primeiro líder da edição; Rodrigo é o anjo

Ator levou um Fiat Pulse 0 km; ele já estava imunizado na semana

Divulgação/ TV Globo Ator ganhou três provas nos primeiros dias de BBB 22



O BBB 22 já tem o primeiro líder. Na tarde desta sexta-feira, 21, os brothers participaram da SuperProva que valia liderança e anjo da semana. A ideia era construir um quebra-cabeças em formato de rua. Os mais rápidos avançavam. O gerente comercial Rodrigo e o ator Douglas Silva fizeram em menos tempo, terminando a atividade com 172,5 segundos. Durante o programa ao vivo, foi determinado quem ficou com os poderes. Em uma prova de sorte, Douglas Silva escolheu a chave 3 e ficou com o Fiat Pulse 0km, se tornando o primeiro líder do BBB 22. Para VIP, o ator escolheu seis brothers: Pedro Scooby, Thiago, Paulo, Rodrigo, Lucas e Luciano. O anjo ficou com Rodrigo, que está imune e ganhou R$ 10 mil. Como Monstro, o gerente comercial escolheu Eliezer e Naiara.