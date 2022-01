SBT flagra casal fazendo sexo na praia e exibe em jornal matinal; veja

Cenas foram ao ar durante o ‘SBT Rio’ som de ‘Como Uma Onda’, música do cantor Lulu Santos

Reprodução/SBT 'SBT Rio' mostrou casal em momento íntimo na praia



Uma reportagem sobre as praias cariocas no verão exibida no “SBT Rio”, jornal matinal da emissora de Silvio Santos, na última quinta-feira, 20, chamou a atenção dos telespectadores. Isso porque, a equipe de reportagem flagrou um casal em um momento íntimo no mar e as cenas foram exibidas no noticiário um pouco embaçadas Antes da reportagem ser exibida, a apresentadora Isabele Benito comentou: “Tem uns que aproveitam mais a praia. Pode isso, minha gente? Rio 40 graus, praias lotadas e nesse clima teve gente que aproveitou a calmaria do mar e o balanço das ondas para dar aquela namorada”.

Na reportagem, após mostrar a Praia do Arpoador lotada, a repórter comentou que a sensação térmica chegou a 50º em partes do Rio e fez vários comentários de duplo sentido ao mostrar o casal que estava tendo relação sexual no mar: “Nesse calor dá um apetite, né? Que diga esse casal, que aproveitou a calmaria do mar para dar aquela namorada em uma prancha de stand-up paddle e bem longe da areia. Eles usaram o balanço das ondas para trocar muitos carinhos. O casal mostrou habilidade em cima da prancha. Depois das carícias, aquele merecido beijo, mas tudo que é bom dura pouco. Mãos no remo e de volta para à praia”. Mais cenas do casal foram exibidas na reportagem e como trilha sonora foi colocada a música Como Uma Onda, de Lulu Santos.