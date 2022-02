‘BBB 22’: Em prova acirrada, Jade supera Vinícius e é a nova líder

Como ‘consequência’, Jade colocou Naiara no paredão do próximo domingo

Reprodução Influenciadora foi a melhor em jogo da memória



A casa do BBB 22 tem um novo líder. Nesta quinta-feira, 3, os brothers participaram de uma atividade da Americanas que basicamente era um ‘jogo da memória’ em que cada participante precisava memorizar o local de alguns produtos. Os melhores avançavam de fase. No primeiro grupo, Tiago Abravanel e Vinícius venceram. No segundo as vencedoras foram Jade e Natália. Na terceira, Eslovênia e Linn da Quebrada avançaram. Na final, Jade foi a melhor e é a nova líder. Além da imunidade, o líder nessa semana indicaria uma pessoa ao paredão, um para ir ao VIP, outro para ganhar imunidade e um quarto para a xepa: Natália ganhou a imunidade; Jessilane foi para a xepa; Naiara foi para o paredão e Lucas foi para o VIP. No VIP da líder, a influenciadora escolheu Bárbara, Laís, Vinícius e Eliezer.