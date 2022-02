‘BBB 22’: Eslovênia faz casa perder quase 2 mil estalecas; Bárbara vence prova do anjo

A estudante de marketing e modelo acabou prejudicando os brothers por quebrar uma câmera durante a última festa

Reprodução/Globoplay Eslovênia fez a casa do BBB 22 perder 1.900 estalecas



A direção do Big Brother Brasil decidiu punir a casa mais vigiada do país após a festa da última sexta-feira, 4. Antes da prova do anjo, realizada na tarde deste sábado, 5, o Big Boss anunciou que Eslovênia irá perder 200 estalecas por ter quebrado uma câmera acidentalmente. Os outros 17 participantes do “BBB 22”, por sua vez, tiveram um desconto de 100 estalecas cada, totalizando 1.900. “Atenção! Quando tiver um aviso, ele deverá ser cumprido imediatamente. Dona Eslovênia quebrou uma das câmeras ontem e todos vocês fizeram mal uso do microfone. Eslovênia perde 200 estalecas e o resto da casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira, jogo que segue, sem comentários.”

Já na prova do anjo, Bárbara saiu como a grande vencedora, sendo premiada triplamente: além do tradicional presente (vídeo de seus familiares em um almoço especial), ela está imune e poderá imunizar outro participantes antes do paredão, que será formado no próximo domingo, 5 – a cantora Naiara Azevedo já está emparedada. Para o monstro, a gaúcha escolheu Douglas Silva e Pedro Scooby. Além da dupla, Arthur Aguiar também terá que cumprir o castigo, já que foi o primeiro eliminado da competição de hoje.