Luana Piovani diz que Pedro Scooby não tem chance de vencer o ‘BBB 22’

Atriz, no entanto, torce pelo ex-marido: ‘Que fique rico e dê cada vez mais possibilidades para os meus filhos’

Reprodução/YouTube/Téte a Theo Luana Piovani acredita que o 'BBB 22' é um programa perigoso devido aos julgamentos



A atriz Luana Piovani comentou sobre a participação do ex-marido, o surfista Pedro Scooby, no “BBB 22”. A artista, que tem três filhos com o brother, não acha que ele sairá da casa com o prêmio de R$ 1,5 milhão. “Não acho que ele tem chance de ganhar porque é difícil ser julgado 24 horas por dia. Aliás, não sei como alguém ganha. As pessoas pinçam frases, pinçam palavras e comportamentos, acho que é um programa extremamente perigoso. Tem a ver com a edição e com a direção porque são eles que vão fazendo os heróis e os crápulas – claro que baseado no comportamento real”, comentou a atriz em entrevista ao canal do YouTube “Téte a Theo”. “Ele [Scooby] é bastante impulsivo e é muito difícil conseguir medir nossas palavras [o tempo todo]”, acrescentou.

Luana, no entanto, deixou claro que torce muito por Scooby. “Quero mais é que ele ganhe, que fique rico e dê cada vez mais possibilidades para os meus filhos e que Deus ajude que ele vá criando mais juízo, um pouco mais de responsabilidade. Eu sou otimista, acredito que ele vai melhorar, idade e maturidade melhoram muito a gente”, comentou a artista, que tem o costume de desabafar nas redes sociais quando o ex-marido tem atitudes irresponsáveis com os filhos. Mesmo achando que Scooby não tem chance de ganhar reality da Globo, ela acredita que ele pode cair no gosto do público. “Ele tem muito carisma, ele é divertido, ele é leve, vai trazer humor para o programa”, comentou. Luana disse que só toparia entrar em um reality como o “Big Brother” se fosse em Portugal. No Brasil, ela disse que só entraria “para colocar fogo no parquinho”, ficar uma semana e ganhar R$ 5 milhões. “Jamais me exporia”, concluiu.