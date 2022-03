‘BBB 22’: Jade atende Big Fone, vai ao paredão e puxa Arthur Aguiar

Influenciadora indicou o ator pela terceira vez (nas duas anteriores ela era líder)

Divulgação/ TV Globo Jade Picon atendeu o segundo Big Fone na edição



O Big Fone tocou mais uma vez no Big Brother Brasil 22. A ideia era que quem atendesse o telefone ia direto ao paredão e podia puxar uma segunda pessoa. Quem atendeu foi a influenciadora Jade Picon, que puxou Arthur Aguiar ao paredão. Essa é a terceira vez que Jade indica o ator – nas duas primeiras ela era líder. Arthur teve um dia agitado. Durante a tarde ele venceu a Prova do Anjo pela segunda vez na edição. Na formação do paredão neste domingo, 6, o líder indica um/uma brother/sister e a casa vota no confessionário. A prova bate-volta terá os dois emparedados pelo Big Fone e o mais votado pela casa.