BBB 22: Jade Picon conquista liderança pela segunda semana consecutiva

Assim como na semana passada, prova foi de memória, e influencer paulista triunfou mais uma vez

Reprodução / Globo Jade venceu provas parecidas e se tornou líder por duas semanas consecutivas



Jade Picon conquistou a liderança no BBB 22 pela segunda semana consecutiva. A prova desta semana foi de memória, assim como a da semana passada. Os participantes tinham que memorizar uma série de palavras e responder à pergunta que aparecia em um quadro, relacionada à ordem da aparição dos termos. Na primeira eliminatória, Vinicius triunfou; na segunda, Linn da Quebrada teve uma disputa acirrada com Brunna, mas passou para a final; na terceira e última, Jade superou Eliézer. Na final, Jade e Linn da Quebrada tiveram uma longa disputa, que terminou com a vitória da vencedora da semana passada. Jade escolheu Tiago Abravanel, Bárbara, Lais, Paulo André e Pedro Scooby para ficarem no VIP, a parte da casa que tem melhor comida e algumas outras regalias.