‘BBB 22’: Luciano é o primeiro eliminado do reality com 49,31% dos votos

Bailarino disputou o primeiro paredão com Naiara Azevedo e Nathália

Reprodução/ TV Globo Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22



O BBB 22 já tem seu primeiro eliminado. Nesta terça-feira, dia 25, aconteceu o primeiro paredão triplo da temporada. Luciano, Naiara Azevedo e Nathália disputaram a preferência do público para se manter mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Em discurso sobre “o que você quer?”, Tadeu Schmidt anunciou a saída de Luciano com 49,31% dos votos. O bailarino deixou claro que tinha o sonho de ser muito famoso. Nathália foi a segunda mais votada com 34,89% dos votos e a cantora Naiara foi a menos votada para sair, com 15,8%. Em conversa com o apresentador, o brother falou um pouco sobre sua saída. “Foi pouco tempo, mas eu aproveitei. Na medida do possível e como eu consegui”, disse Luciano. “A palavra FAMA eu aprendi com a minha mãe, era uma obra muito simples e ao mesmo tempo muito importante pra mim”.