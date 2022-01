Paola Carosella critica celebrações pela morte de Olavo de Carvalho: ‘Não sejam minúsculos’

Escritor, que foi chamado de ‘guru bolsonarista’, fez comentários polêmicos sobre as mortes na pandemia e sobre a vacina

Reprodução/Instagram/paolacarosella Paola Carosella se manifestou após morte de Olavo de Carvalho ser celebrada



A chef de cozinha Paola Carosella virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 25, após criticar as pessoas que estão comemorando a morte do escritor Olavo de Carvalho. “Celebrar a morte de quem [quer que] seja é uma bosta. Não sejam tão minúsculos”, escreveu a ex-jurada do “MasterChef” no Twitter. Olavo morreu na noite de segunda-feira, 24, nos Estados Unidos, ele tinha 74 anos e estava hospitalizado. No último dia 16 de janeiro, o escritor anunciou que estava com Covid-19 e cancelou suas aulas online e seu curso de filosofia. A família do escritor, no entanto, não divulgou a causa da morte e se ela teve relação com o coronavírus.

O filósofo, que chegou a ser chamado de “guru bolsonarista”, gerou polêmica ao questionar mortes na pandemia e eficácia da vacina. Em maio de 2020, por exemplo, ele postou no Twitter: “O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel”. Em outro post, o escritor perguntou: “Dúvida cruel. O Vírus Mocoronga mata mesmo as pessoas ou só as ajuda a entrar nas estatísticas?”. Esses e outros posts feitos por Olavo voltaram a circular nas redes sociais e tags como “CPF cancelado” e “grande dia” foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Celebrar a morte de quem seja è uma bosta. Não sejam tão minúsculos … — Paola Carosella (@PaolaCarosella) January 25, 2022

Ai Olavão!!! Tá aí sua resposta!!! CPF cancelado!!! pic.twitter.com/Vs3AphARJ9 — O Mauricio Junior 🏗 (@JmjuniorMe) January 25, 2022

A morte do Olavo de Carvalho é bem simbólica. Passou a pandemia inteira falando merda sobre o vírus, as vacinas e incitando a não usar máscaras.

Pegou Covid no dia 16.

Morreu agora há pouco, 9 dias depois. Como dizem fascistas como esse escroto:

"CPF cancelado!" pic.twitter.com/lEZfzepV2r — Jean Gabriel Álamo ☭ 20 livros e contos publicados (@jga_oficial) January 25, 2022

Hoje o maior Bolsonarista de todos teve o CPF CANCELADO, recebendo a resposta da sua pergunta se o vírus mata pic.twitter.com/nE094hpLW5 — GABRIEL meireles (@lgsmeireles) January 25, 2022

É impressionante!

Morreu de Covid, CPF Cancelado, Grande Dia, Capeta… Essas são algumas das # que aparecem nos trendings por conta da morte de Olavo de Carvalho.

Triste saber que parte da humanidade chegou ao fundo do poço! — Marcos Petrucelli (@MarPetrucelli) January 25, 2022