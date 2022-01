‘BBB 22’: Maria revela perfil no OnlyFans e diz que não olharia para Eliezer fora da casa

Após conversa sobre ganhos de MC Mirella na plataforma de conteúdo erótico, atriz contou que se cadastrou para pagar as contas: ‘Meu pai está sabendo agora’

Reprodução/TV Globo Maria conta para outros brothers sobre beijo em Eliezer



A atriz Maria foi o centro das atenções da casa do “BBB 22” neste domingo, 30. Durante o café da manhã, a sister revelou que criou um perfil no OnlyFans, plataforma de comercialização de conteúdo erótico. Funciona da seguinte maneira: o usuário se cadastra, paga a assinatura das pessoas a quem deseja seguir e paga quando se interessar por determinado tipo de conteúdo. Famosos como Hadson Nery, o Hadybala do “BBB 20”, Patrícia Kiss, que usava a alcunha Paty Beijo para apresentar programas infantis nos anos 1990, e Mirella, de “A Fazenda 12”, também estão no Only Fans.

A funkeira, aliás, foi citada na conversa. “Eu vi em uma entrevista que ela ganha mais de R$ 500 mil por mês”, exclamou Scooby. Natália contou que sua família “tradicionalista” seria um empecilho. Foi aí que Maria declarou: “A minha família, se não souber, meu pai está sabendo agora. Não sabia de p*rra nenhuma. Não tinha ninguém para pagar as minhas contas, aí eu falei: ‘Vou testar’. Vi que estava entrando dinheiro, graças a Deus”, declarou. Mais tarde, a atriz disse na cara de Eliezer que não teria ficado com ele fora do confinamento. “Aqui dentro a gente só ganha humilhação. Depois que ela me beijou, ela falou: ‘Lá fora eu nunca pegaria você'”, revelou o participante. “Nunca olharia para ele na rua”, assentiu Maria, rindo. Laís, no entanto, disse que a amiga lhe contou que Eli “beija gostoso”.