Com Tiago Abravanel no ‘BBB 22’, Globo e SBT ‘fazem as pazes’ e interagem nas redes sociais

Emissoras concorrentes trocaram mensagens cheias de trocadilhos no Twitter e pegaram os seguidores de surpresa; veja reações

Reprodução/Twitter/SBT SBT celebrou o fato de Tiago Abravanel vencer a Prova do Líder no 'BBB 22'



A participação do ator e cantor Tiago Abravanel no “BBB 22” fez a paz reinar entre a Globo e o SBT. As emissoras concorrentes foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 28, após interagirem nas redes sociais. Tudo começou com um post feito pelo SBT parabenizando o neto de Silvio Santos por ter ganhado a Prova do Líder no reality da Globo. A publicação contou com trocadilhos usando nomes de atrações de sucesso do canal de Silvio, e divertiu os seguidores: “Avisa que é ele! Tiago é o novo líder do ‘BBB’ e nós estamos como? Amando! Será que essa ‘Carinha de Anjo’ vai transformar o jogo em um verdadeiro ‘Casos de Família’?”. Vale lembrar que o ator foi criticado pelo público nas redes sociais por tentar promover a paz dentro do jogo.

A Globo respondeu o SBT também fazendo trocadilhos, só que citando seus programas. “Pode deixar que esse menino ‘Fantástico’ já ‘É de Casa’! Agora é esperar o ‘Caldeirão’ ferver e ver quem ele vai indicar no ‘Domingão’!”. Essa interação deixou o público surpreso porque não é algo comum, uma vez que as emissoras concorrem diretamente pela audiência dos canais abertos. A Globo demonstrou que estava levantando uma bandeira branca quando Tiago foi confirmado no reality e, em seu vídeo de apresentação, uma foto do artista com Silvio Santos apareceu na telinha da Globo, o que causou um alvoroço nas redes sociais. Silvio voltou a aparecer no reality na noite de quinta-feira, 28, quando Tiago encontrou no quarto do líder e encontrou fotos da família, sendo uma delas com o dono do SBT. A câmera deu um close no apresentador e Bárbara não escondeu sua empolgação: “Eu te amo, Silvio Santos”.

"2022 tudo volta ao normal'' 2022: o sbt e globo mais que amigos friends #bbb22 pic.twitter.com/0mGZ7GYmDi — Drii🦋 (@ninadrii) January 28, 2022

Não meus amores mas esse crossover de SBT e Globo interagindo pelo Twitter, PASSANDO MAL! 🗣️ #BBB22 pic.twitter.com/SzwXDhgNxO — POPTime • #BBB22 (@siteptbr) January 28, 2022

eu achei que 2022 nao poderia ficar mais estranho janeiro: sbt e globo viram melhores amigas pic.twitter.com/SNql8iOhi6 — vicente van gogh (@umvicente) January 28, 2022

Doutor Estranho errou o feitiço e olha o resultado? O SBT e Globo amiguinhos. E achavam que 2022 seria um ano normal! pic.twitter.com/mnYTEs1t5R — Domenico Sfriso (@domenico_lost) January 28, 2022

SBT e Globo todo dia // SBT e Globo enquanto o Tiago Abravanel tiver no BBB #BBB22 pic.twitter.com/lsqUg3VVPI — Carol Hernandez (@C_Hernandez0) January 28, 2022