‘BBB 22’: Pedro Scooby fala para outros brothers sobre o relacionamento com Luana Piovani

Reprodução/TV Globo O surfista Pedro Scooby foi casado com Luana Piovani entre 2013 e 2019



O que muitos fãs do “BBB” esperavam finalmente aconteceu na madrugada deste domingo, 30. Em uma conversa com Tiago Abravanel e Arthur Aguiar, o surfista Pedro Scooby falou sobre o seu casamento com Luana Piovani, mãe de seus três filhos. A união durou seis anos, entre 2013 e 2019. “Por ela falar algumas coisas na internet, as pessoas acham que ela é o capeta comigo. E não é. Muitas vezes ela é muito maneira. A realidade é que ela foi muito mais do que minha mulher. Ela foi mãe, foi amiga, foi um monte de coisa para mim”, disse o carioca. Para ele, “a sociedade não está preparada para uma mulher como Luana”.

Scooby assegurou que a ex-mulher não tem ciúme do seu relacionamento com a atual, Cíntia Dicker, nem do elo que a esposa estabeleceu com os filhos. Luana Piovani costuma mesmo elogiar Cíntia em comentários na internet. Já Scooby é alvo de algumas alfinetadas da atriz. Ela já contou que os filhos voltam com piolho após estada com o surfista e, antes dele entrar no confinamento, foi sarcástica: “O Léo Dias me ligou falando que o Pedro vai entrar no ‘Big Brother’. Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças? Elas têm aulas, não podem ir”, ironizou.