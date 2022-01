‘BBB 22’: Rodrigo ganha prova do anjo e forma monstro triplo

Jade Picon ficou em último lugar e foi mandada diretamente para o castigo; já o vencedor escolheu Paulo André e Brunna Gonçalves

Reprodução/Globo Rodrigo venceu a prova do Anjo e escolher Brunna e Paulo André para o castigo do monstro



O gerente comercial Rodrigo Mussi foi consagrado anjo da semana no “BBB 22” após vencer uma prova patrocinada por uma marca de cervejas. Comiserado um dos jogadores mais competitivos da casa, o paulista embolsou R$ 10 mil e ainda mandou Brunna Gonçalves e Paulo André para o castigo do monstro. Os dois se juntaram a Jade Picon, castigada por ter ficado com a última colocação na prova. “É que nem o campeonato Brasileiro, temos a disputa pelo título e temos a luta contra o rebaixamento”, havia avisado o apresentador Tadeu Schmidt. O trio terá que ficar até terça-feira com fantasia de fliperama e assumir posição quando a música tocar. Cada um dos castigados perdeu 300 estalecas. Jade ainda foi obrigada a trocar o VIP pela xepa.