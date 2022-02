‘BBB 22’: Naiara Azevedo é a terceira eliminada com 57,77% dos votos

No primeiro paredão 100% Camarote, Douglas Silva teve 28,96% dos votos e Arthur apenas 3,27%

Reprodução/Globo Naiara Azevedo é a terceira eliminada do reality



Com mais de 1 milhão de votos por segundo, o Big Brother Brasil 2022 perdeu mais um participante. Nesta terça-feira, 8, a ‘turma Camarote’ se enfrentou: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo estavam no paredão e disputaram a preferência do público. A cantora foi a única que já tinha encarado o paredão anteriormente. Durante o discurso, Tadeu Schmidt foi claro ao dizer que Arthur ‘não correu riscos’. O apresentador afirmou que é preciso se entregar e querer muito o jogo. Com a fala, ele anunciou que Naiara Azevedo foi a escolhida para deixar a casa com 57,77% dos votos. Douglas teve 28,96% dos votos e Arthur apenas 3,27% dos votos. Foram, ao todo, mais de 147 milhões de votos.