Podcast ‘Flow’ perde patrocinadores após Monark defender criação de partido nazista

Marcas repudiaram declarações do apresentador e romperam contrato com o programa

Reprodução/ Pânico Monark defendeu criação de partido nazista



Patrocinadores do podcast “Flow” repudiaram a fala de Monark nesta terça-feira, 8, e romperam o vínculo com o programa após o apresentador defender a criação de um partido nazista. A Mondelez Brasil, detentora da marca de chocolate Bis, disse que repudia qualquer tipo de comentário ou manifestações nazistas e esclareceu que patrocinou dois episódios pontuais do podcast. “A empresa não tem contato com o canal, já tendo solicitado inclusive a retirada do seu nome do pool de patrocinadores”, diz o comunicado publicado nas redes sociais. O Flow entrevistou os deputados Kim Kataguiri (Podemos-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP) nesta segunda. Durante o programa, Monark disse que “a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical” e acrescentou: “As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu sou mais louco que todos vocês. Acho que tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”. O apresentador afirmou ainda que “se o cara quer ser antijudeu, ele tem o direito de ser”.

A Flash Benefícios informou que, após o episódio, solicitou o encerramento formal do contrato com o Flow e ressaltou que as declarações de Monark são inadmissíveis. “Não há sociedade livre quando há intolerância ou busca por legitimação de discursos odiosos, nazistas e racistas, tecidos a partir de uma suposta liberdade de expressão”, disse a empresa. A Puma também repudiou as falas do apresentador e ressaltou que não patrocina mais o podcast, tendo feito somente uma “ação pontual e isolada” no passado. “Já havíamos pedido para nosso logo ser retirado como patrocinadores e reforçamos isso novamente”, destacou. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou que o Flow não poderá mais transmitir os jogos do campeonato carioca por causa do discurso. O iFood também esclareceu, por meio das redes sociais, que não mantém mais relações comerciais com o podcast desde novembro de 2021.

Discordamos e repudiamos veementemente as declarações e ideias expressas durante o último Flow Podcast, transmitido nesta segunda-feira (7). Elucidamos ainda que não somos patrocinadores do podcast, tendo feito no passado somente uma ação pontual e isolada. — pumabrasil (@pumabrasil) February 8, 2022

A @FFERJ, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Sport Club que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022, por apologia ao nazismo… + pic.twitter.com/HoVYQryO1F — Cariocão Betfair 22 (@Cariocao) February 8, 2022