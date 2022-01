‘BBB 22’: Naiara Azevedo, Luciano e Nathália estão no primeiro paredão

Trio disputará quem será o primeiro eliminado na próxima terça-feira, dia 25

Primeiro paredão é formado no BBB 22



O BBB 22 teve a primeira formação de paredão neste domingo. A dinâmica da noite foi a seguinte: o líder indicava um brother, que tinha contragolpe. Cada participante precisava votar em dois da casa, os dois e o contragolpe do indicado participaram da prova bate-volta para definir o primeiro paredão triplo. O líder Douglas Silva escolheu Naiara Azevedo. No contragolpe, a cantora puxou Luciano. Pela casa, três empataram: Jade, Nathália e Scooby com sete votos. O líder salvou Scooby. Sendo assim o trio Luciano, Jade e Nathália foram para a prova bate-volta. A influenciadora acertou e se salvou. O primeiro paredão está formado por Naiara Azevedo, Luciano e Nathália.