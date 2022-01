‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ se torna 6ª maior bilheteria da história; veja lista

Filme do super-herói é o terceiro maior longa da Marvel lançado até o momento e está em cartaz há apenas um mês

Divulgação/Marvel/25.10.2021 Filme é o lançamento mais recente do Universo Cinematográfico Marvel



Um dos filmes mais aguardados dos últimos anos, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” se mostrou um verdadeiro sucesso comercial. Segundo o site The Hollywood Reporter, o filme da Marvel em parceria com a Sony ultrapassou “Jurassic World” (2015) e “O Rei Leão” (2019) e se tornou a sexta maior bilheteria da história do cinema. No momento, o filme estrelado por Tom Holland soma uma bilheteria de US$ 1,69 bilhão em pouco mais de um mês em cartaz. Além da bilheteria total, o filme se tornou o quarto maior resultado de bilheteria na América do Norte, ficando atrás de “Star Wars: O Despertar da Força”, “Vingadores: Ultimato” e “Avatar”. O filme segue em cartaz em cinemas do Brasil e a expectativa é de que a produção chegue ainda em 2022 ao catálogo do HBO Max. Lançado em 16 de dezembro de 2021, o filme também conta com estrelas como Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei e Jacob Batalon no elenco.

Confira as 10 melhores bilheterias da história: