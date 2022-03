‘BBB 22’: Pedro Scooby é o novo líder do programa

Surfista terminou a prova do líder em tempo recorde; DG conquistou imunidade e Eliezer entrou para o VIP

Reprodução/TV Globo Scooby terminou a prova em primeiro



Mais uma Prova do Líder aconteceu nesta quinta-feira, 3, no Big Brother Brasil 22. A dinâmica da C&A teve três premiações: o primeiro a terminar a prova ficava com a liderança, o segundo a terminar com a imunidade e o terceiro ganhava uma pulseira do VIP. Pedro Scooby conseguiu buscar os cards em tempo recorde, menos de dois minutos, e ficou com a liderança. DG foi o segundo a terminar e ficou com a imunidade da semana. Eliezer ficou em terceiro e ganhou um espaço no VIP. No momento da consagração, o surfista escolheu Paulo André, Douglas Silva, Eliezer, Jade Picon e Arthur Aguiar.