Luana Piovani se incomoda com cobrança para comentar o ‘BBB 22’: ‘Enchendo o saco’

Seguidores começaram a pedir para a atriz acompanhar o reality depois que Pedro Scooby foi confirmado na atração

Reprodução/Instagram/luapio/28.04.2021 Luana Piovani disse que só vai acompanhar o 'BBB 22' se isso virar um trabalho



A atriz e apresentadora Luana Piovani não está gostando nada da cobrança dos seguidores para ela comentar o “BBB 22”. Os pedidos começaram após o surfista Pedro Scooby, que já foi casado com a artista e é pai dos seus três filhos, ser confirmado no reality show da Globo. “Vocês seguem enchendo o saco querendo que eu comente o ‘Big Brother’. Escrevam lá para o Boninho, fala para ele assinar um contrato para mim, que nem eu comentava a situação política do Brasil quando lia o jornal. Ele pode me dar um relatório com as notícias escritas e eu comento. Não tem outro jeito. Se isso virar um trabalho, a gente faz”, afirmou Luana nos stories do Instagram.

A artista é conhecida por falar o que pensa sem ter papas na língua e, frequentemente, faz postagens criticando atitudes de Scooby como pai. Luana, que já afirmou que lê todos os comentários que são feitos nas suas publicações do Instagram, deixou claro que não pretende assistir ao programa. “Era tão legal [os comentários dos meus posts], as pessoas falavam das coisas que eu estava falando, aí eu podia trocar [figurinha] com as pessoas que me seguem, é para isso que serve minha rede social, agora eu entro lá e só tem vocês falando: ‘Luana, o Brasil quer, estamos ansiosos, comenta o ‘Big Brother’, você tem que assistir’. Já vi que vai ser um pouquinho mais chato do que eu achei que fosse. Ainda bem que [o programa] acaba”, desabafou a atriz. A modelo Cíntia Dicker, atual namorada de Scooby, disse que vai revezar a guarda das crianças com Luana no período em que o surfista estiver confinado.