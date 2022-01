‘BBB 22’: Pedro Scooby diz que lição de casa foi criada para ‘punir crianças’

Em conversa com o ator Douglas Silva, o surfista criticou o modelo de educação brasileiro; suas falas foram repercutidas nas redes sociaisi

O surfista e participante do ‘BBB 22‘ Pedro Scooby viralizou nas redes sociais ao dizer que as lições de casa foram criadas para punir as crianças. A declaração foi feita durante uma conversa com o ator Douglas Silva na quarta-feira, 19, e rapidamente repercutiu no Twitter. “O cara que criou o dever de casa criou pra punir as crianças e a gente segue achando isso normal”, afirmou Scooby, criticando o modelo de educação adotado no Brasil. A fala de Scooby gerou diversas reações, uma vez que o surfista tem três filhos com a atriz Luana Piovani: Bem Vianna, Dom Piovanni Vianna e Liz Vianna. “Chocada que Pedro Scooby tá falando coisas sensatas sobre educação e a falta de inclusão de crianças que não se encaixam nesses ‘padrões convencionais’ e só pensei em nós que somos neurodivergentes e o tanto que esses padrões de ensino nos massacram na escola”, afirmou uma internauta. “Será que a Luana Piovani sabe que o Pedro Scooby, além de levar as crianças atrasadas pra escola, também incentiva a não fazer a lição de casa?”, brincou outro perfil do Twitter.

Confira outras reações:

como alguém consegue não gostar do pedro scooby?? surfista carioca, bobão, bem humorado, levanta a autoestima dos outros, dança em momentos aleatórios e arrasta os outros pra dançar junto, milita contra lição de casa pq acha que as crianças deveriam brincar. ele é um amor #bbb22 https://t.co/HoR8AJTWJk — dᥲᥒι ❁ (@strangedanii) January 20, 2022

cada dia um degrau acima no meu conceito. já temos:

– teria salvado a amy

– cancelem a lição de casa https://t.co/V65CnKNS3D — espera edu (@peraiedu) January 20, 2022