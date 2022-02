‘BBB 22’: Prova de resistência decide líder e emparedados; veja dinâmica da semana

Atividade em dupla também decidirá um dos imunizados para o paredão de domingo

Reprodução/ TV Globo Prova do líder da semana é de resistência



Uma nova liderança vai começar no Big Brother Brasil 2022. Nesta quinta-feira, 24, os brothers foram separados em duplas para uma prova de resistência patrocinada pelo PicPay. Larissa, que se machucou na festa do líder Lucas, não foi autorizada pela equipe médica a participar da atividade. Como o grupo ficou com 15 participantes, Thiago Abravanel não formou duplas e ficou de fora da prova. As duplas precisavam montar um quebra-cabeças, passando peças de um lado para o outro. A dupla que errava as peças seria eliminada ou quem não montava no tempo determinado. Os primeiros que saírem vão direto para o paredão. Como a prova é em duplas, os participantes precisarão decidir quem vai ficar com a liderança e quem irá ganhar a imunidade.

Dinâmica da semana

O líder será coroado nesta sexta-feira, 25, no programa ao vivo, assim como quem ganhará a imunidade e a dupla que está direto no paredão. No sábado haverá a prova do anjo e no domingo um paredão triplo. O líder vai indicar um brother ao paredão e a votação da casa será feita em duplas, as mesmas que disputaram a prova do líder. A dupla do líder terá peso dois na votação. Ao todo quatro brothers estarão na berlinda e a prova bate e volta define os emparedados da semana.