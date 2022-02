‘BBB 22’: Rodrigo é o segundo eliminado do jogo com 48,45% dos votos

Nati teve 26,1% dos votos Jessilane ficou com 25,45%

O Big Brother Brasil 22 teve o segundo eliminado nesta terça-feira, dia 1º. O paredão entre Natália Deodato, Jessilane e Rodrigo Mussi começou com o gerente de marketing sendo indicado pelo líder Tiago Abravanel; e a professora e modelo indo pelos votos da casa (cinco cada). Com mais de 120 milhões de votos, Rodrigo foi o eliminado da noite com 48,45% dos votos. Nati teve 26,1% dos votos e Jessilane teve 25,45%. No discurso de Tadeu, o apresentador apontou “excesso” do gerente e que ele só entenderia onde errou na saída. Na conversa fora da casa, Rodrigo falou um pouco sobre a eliminação. “As vezes eu via alguns sinais e no caminho eu errei. Dá pra rever muita coisa e é isso, eu tentei”, disse.