Juliana Bonde gera polêmica ao dizer em música que padre Fábio de Melo ‘pega periquita escondido’

Cantora também citou Bolsonaro, Lula, Luan Santana e Gusttavo Lima em seu novo trabalho; ela rebateu as críticas que está recebendo nas redes sociais

Reprodução/Instagram/julianabonde/pefabiodemelo Juliana Bonde foi criticada por citar padre Fábio de Melo em música de duplo sentido



A cantora de forró Juliana Bonde gerou polêmica ao lançar uma música cheia de trechos com duplo sentido no qual cita o padre Fábio de Melo, o presidente Jair Bolsonaro, o cantor Luan Santana, o ex-presidente Lula, o cantor Gusttavo Lima e outros famosos. Na música chamada Quem Vai Querer a Minha Periquita?, há um verso que ela diz que o padre “pega periquita escondido”, já em outro ela fala que o DJ Ivis, que chegou a ser preso por violência doméstica, “pode bater na periquita”. Juliana também cita na música que Bolsonaro “pode metralhar sua periquita” e que Lula pode roubá-la. Em outra parte da canção, é dito que Luan “pode não gostar de periquita” e que Gusttavo “está doido para virar solteiro”. A letra da música virou assunto nas redes sociais e o nome da cantora foi parar nos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 1. “Quantos processos você quer receber com essa música?”, escreveu um seguidor. “Os advogados da Juliana Bonde vão ter trabalho pro ano inteiro por causa dessa música (risos)”, comentou outro. “Quantos direitos humanos a Juliana Bonde violou em 180 segundos de música?”, acrescentou mais um.

Com a repercussão negativa, Juliana decidiu se manifestar nas redes sociais. “Para quem está pedindo para eu falar da minha música, eu vou falar o que? Não tenho estudo, não sei fazer música bonita, de romance, da minha cabeça só sai essas coisas. Mais de 30 famílias dependem de mim, estou fazendo minha casa, o que eu vou fazer?”, questionou. A cantora do Bonde do Forró disse que os seus shows foram cancelados por conta da Covid-19 e decidiu fazer essa música para tentar divulgar seu trabalho. “O povo fica aqui xingando, chamando de sem noção. Essas coisas me deixam muito triste, muito chateada. Com o mesmo critério que vocês da lacração me julgam, julguem os outros também porque tem um monte de blogueirinha famosa que faz stories fazendo apologia a marginal, fazendo arminha e dançando música de bandido e todo mundo acha lindo. Usem o mesmo critério para todo mundo, vamos ter bom senso na hora de julgar, juízes da internet”, finalizou a artista.

O Pe. Fábio de Melo despois de ouvir a música nova da Juliana Bonde… pic.twitter.com/ikeDq85HAC — Pablo Oliveira (@Pablo_OliveiraF) February 1, 2022

O oficial de justiça hj na casa da Juliana bonde 😂😂 pic.twitter.com/XolYp6GpBM — Castro (@raicdc) February 1, 2022

Os advogados da Juliana Bonde vão ter trabalho pro ano inteiro por causa dessa música kkkk pic.twitter.com/Rp7eVjdYou — zeam (@zeambot) February 1, 2022

meu deus a juliana bonde simplesmemte fez uma música falando que quer dar a piriquita pro padre fabio de melo pic.twitter.com/vuVqFAzASf — olivia 🦄🧜🏾‍♀️ (@dramolivia_rs) January 31, 2022