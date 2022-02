Dublador do Wolverine, Isaac Bardavid morre aos 90 anos

O artista estava internado desde a semana passada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para tratar de um enfisema pulmonar

Reprodução/Instagram/@isaacbardavid Isaac Bardavid, dublador do personagem Wolverine, morreu aos 90 anos



O ator e dublador Isaac Bardavid, conhecido por ser a voz do personagem Wolverine, da saga X-Men, morreu nesta terça-feira, 1º, aos 90 anos. O artista estava internado desde a semana passada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para tratar de um enfisema, doença degenerativa que agride os tecidos do pulmão. Além de Wolverine, Bardavid também dublou a versão brasileira do Esqueleto, vilão da franquia He-Man, Odin (Anthony Hopkins) em produções da Marvel Studios, Capitão Haddock em As Aventuras de Tintim.

A confirmação da morte de Isaac Bardavid foi feita pelo amigo e também dublador Marcos Ribeiro, através das redes sociais. “Infelizmente nosso amigo Isaac não resistiu. Que Deus console a família, colegas e fãs. Mais um Grande Talento que se Vai! Excelente Ator! Vá em Paz, Amigo!”, escreveu. Na sequência, a equipe de comunicação de Bardavid explicou a situação do artista. “O quadro hospitalar do Isaac estava ok, controlado, mas o pulmão resolveu parar de oxigenar o corpo, mesmo entubado, mesmo recebendo oxigênio pela máquina, os alvéolos não davam conta de transmitir o oxigênio recebido para o sangue. O sangue ficou ácido demais (com taxa de oxigênio muito baixa) e por conta disso o coração falhou. Os médicos tentaram reanimação, mas o corpo já estava muito cansado”, diz um trecho da nota.