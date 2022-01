Luciano Estevan, do ‘BBB 22’, testa positivo para a Covid-19 e é cortado de atração

Primeiro eliminado do reality não participou do ‘Fora da Casa’, programa do Multishow comandado por Ana Clara; ele está assintomático e fará isolamento em hotel

Reprodução/Instagram/lucianoestevan Luciano Estevan fez o teste antes de participar de um programa



Primeiro eliminado do “BBB 22”, Luciano Estevan não participou do programa “Fora da Casa”, comandado por Ana Clara, no Multishow, pois testou positivo para a Covid-19. A notícia foi dada pela própria apresentadora no início da atração exibida na quinta-feira, 27: “Infelizmente, o Luciano testou positivo para a Covid-19. Temos normas de segurança aqui na Globo, então ele não pôde estar presente aqui no estúdio. Um beijo, Luciano, boa recuperação para você”. Nas redes sociais, o ex-BBB que sonha em ter a fama de Beyoncé tranquilizou os seguidores. “Antes de qualquer coisa, eu estou bem. Vi que muita gente ficou preocupada, minha mãe acabou de me ligar, mas estou ótimo, assintomático, sem febre, sem dor de garganta, nenhum sintoma mesmo”, afirmou. “Testei positivo para a Covid-19 e a gente sabe que a essa altura do campeonato, [considerando] como o mundão está, isso é mais comum do que parece. Antes de qualquer programa, a gente faz o teste do PCR, aquele do narizinho, e acabou que dessa vez deu positivo. Vou cumprir o protocolo fazendo a quarentena dentro do quarto do hotel”, finalizou o bailarino.