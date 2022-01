Ludmilla se irrita com perguntas de Rodrigo para Brunna no ‘BBB 22’: ‘Macho bobão’

Cantora disse que tem vontade de mandar um drone na casa com informações do jogo para a esposa

Reprodução/Instagram/ludmilla/Globo Ludmilla criticou Rodrigo por ficar perguntando toda hora se Brunna é casada



A cantora Ludmilla confessou que está incomodada com uma atitude de Rodrigo no “BBB 22”. A funkeira, que participou do “Encontro” nesta sexta-feira, 28, disse que o brother já perguntou na casa várias vezes para sua esposa, a bailarina Brunna Gonçalves, se ela é casada. A artista comentou que já viu mais de seis vídeos de Rodrigo fazendo esse questionamento para a sister. “Tenho certeza que se ela fosse casada com um homem, ele não estaria indagando ela o todo tempo. Não é possível! Ele não está acreditando que ela é casada com uma mulher. Não estou gostando disso, ele já sabe, a menina já falou milhões de vezes que é casada com uma mulher e ele fica toda hora: ‘Está casada, Brunna?’. Tipo aqueles machos bobões”, desabafou.

Ludmilla disse que “foi obrigada a assinar o pay per view” para não perder nada do que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil: “Sempre estou acompanhando”. O problema é assistir e não poder alertar a esposa sobre o que está rolando no jogo. “Eu estava rodando o Projac todo para ver se eu conseguia mandar um drone [lá na casa]. Mentira, o Boninho me mata”, brincou. Ficar longe de Brunna está sendo difícil para Ludmilla, mas ela afirmou que está feliz por saber que a parceira está realizando um sonho. “Estou torcendo muito por ela”, enfatizou.