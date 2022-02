‘BBB 22’: Tiago Abravanel é criticado na web por desconhecimento sobre Fies; assista 

Em conversa com Jessilane Alves, o neto de Silvio Santos mostrou que não sabe sobre o programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação

Reprodução/Globo Tiago Abravel foi criticado na web por não saber o que é Fies



O nome de Tiago Abravanel entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, neste domingo, 6, após o artista demonstrar desconhecimento sobre o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), em conversa com Jessilane Alves. Em diálogo dentro da casa do Big Brother Brasil 22, a professora contou que recorreu ao programa para entrar na universidade. O neto de Silvio Santos, então, questionou sobre o que se tratava. “Eu fiz o financiamento estudantil numa faculdade particular, mas no curso que eu queria, que era Biologia”, disse a participante do grupo Pipoca. “O que é o financiamento estudantil?”, indagou o apresentador. “O Fies. Já ouviu falar?”, respondeu Jessi. “Já ouvi falar, mas conta”, pediu Abravanel.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram Tiago Abravanel pela falta de conhecimento sobre o tema. “Não sei nada da história de vida desse rapaz, mas não me surpreende a ignorância dele. Quem esperava que um neto de Silvio Santos soubesse algo sobre educação pública, Fies, Prouni?”, comentou uma mulher. “Imagina o privilégio que é não saber o que é Fies considerando que milhares só conseguem estudar por causa do Fies!”, analisou outra. “Todo final de mês queria ser que nem o Abravanel e não saber o que é Fies”, brincou um terceiro.

Criado em 1999, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes em cursos superiores pagos. O benefício é ofertado exclusivamente por instituições de educação superior, sendo operacionalizado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.