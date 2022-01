‘BBB 22’: Tiago Abravanel é o novo líder após vencer prova ao lado de Pedro Scooby

Em prova, participantes tinham que encaixar peças que simbolizavam um sanduíche em suportes

Reprodução / TV Globo Tiago Abravanel é o líder da semana no BBB 22



A noite desta quinta-feira, 28, teve mais uma prova do líder no BBB 22, vencida por Tiago Abravanel. Antes da disputa, Douglas Silva, líder da semana passada, vetou as participações de Rodrigo, Eliezer e Bárbara. A prova foi vencida pelo ator ao lado de Pedro Scooby – os dois foram os mais rápidos para conseguir encaixar peças que simbolizavam ingredientes de um sanduíche em estacas que serviam de suporte e, depois, entraram em acordo de Abravanel ser o líder. Scooby também estará imunizado nesta semana e não poderá ser indicado ao paredão no domingo. Ele levou Scooby, Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Jade Picon e Douglas para o VIP – a parte da casa que tem benefícios como melhores comidas e dormir no quarto do líder.