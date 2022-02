Diretor de ‘A Fazenda’ alfineta ‘BBB 22’: ‘Entediado com esse marasmo?’

Rodrigo Carelli chamou a atual edição do reality da Globo de Disneylândia e prometeu que ‘Power Couple’ terá ‘pouca paz’

Reprodução/Record/Globo Rodrigo Carelli fez piada sobre o clima 'paz e amor' do 'BBB 22'



Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda” e de outros realities shows da Record, fez uma postagem nesta quarta-feira, 2, que os seguidores entenderam como uma indireta ao “BBB 22”. “Entediado com esse marasmo? Nem vai precisar esperar ‘A Fazenda’! Em breve, tem ‘Power Couple’, na Record TV! Com muito amor, mas pouca paz! Bora trocar a Disneylândia, pela Powerlândia!”, escreveu no Twitter. A atual edição do ‘BBB 22’ tem sido criticada pelo público, isso porque os participantes estão evitando se envolver em conflitos com receio de se comprometerem. O termo Disney foi muito usado por Rodrigo, segundo eliminado do reality da Globo, para definir os participantes que não estão jogando dentro da casa, como Tiago Abravanel e Pedro Scooby. O neto de Silvio Santos já fez vários discursos dizendo que o “BBB 22” é sobre relações e que o público pode não querer brigas. A atriz Larissa Manoela, que já virou meme por viajar com os ex-namorados para a Disney, nos Estados Unidos, chegou a brincar: “Pera aí, tem um grupo ‘Disney’ no ‘BBB’ e eu não faço parte dele? (risos)”.