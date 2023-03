‘BBB 23’: Bruna Griphao vence prova e é líder pela terceira vez

Atriz superou Amanda e, além da imunidade, também levou um cheque de R$ 100 mil

Reprodução/Globoplay Bruna Griphao venceu a terceira prova do líder do BBB 23



Depois da expulsão de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato, os brothers/sisters do Big Brother Brasil 23 participaram da prova do líder da semana. Na prova, eles seguiam por um tabuleiro e acumulavam bottons. No caminho, podiam ser eliminados. No fim, chegaram apenas Bruna Griphao e Amanda. Na segunda etapa, cada participante contou os pontos de cada botton e a vencedora foi a atriz com 270 pontos. Essa é a terceira liderança de Bruna no programa. Para o VIP, ela escolheu Amanda, Fred Nicácio e Aline Wirley. Dania Mendez, intercambista do La Casa de Los Famosos, também ficou no VIP.