‘BBB 23’: Domitila Barros ganha sua primeira prova e é a nova líder

Miss Alemanha venceu prova com Sarah Aline, Ricardo Alface e Larissa

Reprodução/Instagram/ domitila_barros Domitila Barros venceu sua primeira prova no reality



Após a eliminação de Cezar Black, uma nova prova do líder aconteceu no BBB 23. Os sete brothers na casa participaram de uma prova com duas fases. Na primeira, eles precisavam montar um quebra-cabeça e os quatro primeiros a terminar avançavam: Sarah Aline, Ricardo Alface, Larissa e Domitila Barros passaram. Na segunda fase, eles precisavam “montar” um caminho e colocar cards em urnas. A miss Alemanha terminou em 1º e venceu sua primeira prova no programa. Na escolha do VIP, Domitila levou Sarah.