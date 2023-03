‘BBB 23’: Fred Bruno vence prova e é o novo líder

Influenciador disputou com Aline Wirley a liderança da semana

Reprodução/ instagram @fred Fred Bruno foi quem mais pontuou na prova do líder da semana



Após semana turbo, o Big Brother Brasil 23 tem um novo líder. Nesta quinta-feira, 2, os brothers/sisters disputaram a prova do líder da Seara. Cezar Black e Key Alves, indicados ao paredão pelo Big Fone, não participaram. E a líder Bruna vetou Domitila Barros da atividade. Inspirada no jogo Batalha Naval, a prova continha vários sanduíches escondidos em um tabuleiro e os brothers/sisters precisavam encontrá-los com palpites. O maior pontuador vencia a prova. Aline e Fred empataram e, em rodada extra, o influenciador venceu. Além da liderança, Fred ganhou um ano de produtos Seara. Para o VIP, ele escolheu Larissa, Aline Wirley e Bruna.