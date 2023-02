Com 53,3% dos votos, Gabriel é o segundo eliminado do ‘BBB 23’

Modelo, de 24 anos, disputou o paredão desta semana com a ativista social Domitila Barros e o enfermeiro Cesar Black

Reprodução/Tv Globo Modelo Gabriel, de 24 anos, é o segundo eliminado do 'BBB 23'



Os fãs do Big Brother Brasil conheceram na noite desta terça-feira, 31, o segundo eliminado da edição 2023. Com 53,3% dos votos, Gabriel deixou o reality show. O administrador e modelo, de 24 anos, disputou o paredão desta semana com a modelo e ativista social Domitila Barros, que ficou com 46,09% dos votos para sair, e o enfermeiro Cesar Black, que computou apenas 0,61% dos votos. De Ribeirão Preto, interior do São Paulo, Gabriel entrou no ‘BBB 23’ depois de vencer a disputa na Casa de Vidro. Na casa mais vigiada do Brasil, os momentos mais marcantes que viveu foram ao lado da atriz Bruna Griphao, com quem teve um relacionamento. Inclusive, há nove dias, Gabriel recebeu um alerta do apresentador do programa, Tadeu Schmidt. Em seu discurso, o jornalista deixou claro que os brothers não estavam vivendo uma relação saudável dentro do jogo. Agora, o ‘BBB 23’ conta com 20 participantes. A primeira eliminada, na semana passada, foi a maquiadora e influenciadora Marília.