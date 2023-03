ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Cezar Black, Domitila Barros, Larissa ou Ricardo?

Nono paredão do reality show da TV Globo foi formado na noite deste domingo; eliminação acontece na próxima terça-feira, 14

Montagem sobre fotos/Reprodução/Rede Globo Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo estão no nono paredão



Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo estão no nono paredão do “BBB 23”, formado na noite deste domingo, 12. A primeira confinada a ficar na berlinda foi Domitila Barros, derrotada por Fred Desimpedidos no Quarto Branco. Indicado pelo líder MC Guimê, o enfermeiro Cezar Black foi o segundo emparedado. No sistema de votação da casa desta semana, os “brothers” se dividiram em dois grupos, sendo que os participantes não podiam votar em pessoas do mesmo grupo. Larissa foi o alvo principal de um lado, enquanto Marvvila foi escolhida do outro. Dona do Poder Coringa desta vez, Aline preferiu dar a Larissa o benefício do contragolpe. Como já era esperado, a catarinense puxou Ricardo “Alface” para a berlinda. No fim, Marvvila ganhou a prova Bate-Volta e escapou deste paredão. A eliminação acontecerá na próxima terça-feira, 14. Enquanto isso, aqui você pode escolher quem você deseja tirar do programa.

Quem você quer eliminar do 'BBB 23'?

0% Cezar Black 365 votos 0% Domitila Barros 864 votos 0% Larissa 4848 votos 0% Ricardo 3038 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.