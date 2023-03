Fred Nicácio chora ao assistir cena de intolerância religiosa no ‘BBB 23’

Médico participou do ‘Bate Papo’ com o eliminado e reviu cenas do reality show

Reprodução/ gshow Fred Nicácio ficou chocado ao assistir cena de intolerância religiosa no reality



O médico Fred Nicácio foi eliminado nesta terça-feira, 28, do Big Brother Brasil 23 e ao participar do quadro ‘Bate Papo’, se chocou com a cena de Gustavo, Key Alves e Christian comentando sobre sua religião. Tudo aconteceu na segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Durante a noite, Fred estava rezando na cama e, minutos depois se levantou para pegar um remédio. Nesse meio-tempo, Christian viu o médico de pé e contou depois ao casal Guskey que ele estava “fazendo as coisas dele”, se referindo às orações, no pé da casa dos dois, o que não foi verdade. Key disse que tem medo e pediria para sair se visse algo. Fred é da religião Culto de Ifá, do Candomblé. O caso repercutiu muito e até Tadeu precisou dar um recado aos brothers na casa. Nesta terça, Nicácio assistiu ao momento e ficou chocado. “Isso é um julgamento. Isso é intolerância religiosa. Machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro, isso destrói fé, isso aniquila pessoas. Isso é muito sério, isso é muito grave”, disse.

A reação do Fred Nicácio vendo a intolerância religiosa sendo praticada por Gustavo, Key e Cristian é muito forte. Ele sente o golpe. Que isso não fique impune. #BBB23 #BatePapoBBB pic.twitter.com/AToCXASHVn — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 1, 2023