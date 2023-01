Marido de Sasha responde seguidor que questionou se ele desistiu do ‘BBB 23’

João Figueiredo se manifestou após circular que ele aceitou participar do reality, mas depois mudou de ideia

Reprodução/Instagram/joaofigueiredof João Figueiredo e Sasha estão casados há pouco mais de um ano e meio



O cantor João Figueiredo, que é casado com a modelo Sasha Meneghel, respondeu nesta sexta-feira, 13, um seguidor que o questionou: “Por que você desistiu do ‘BBB’?”. Ao lado da esposa, o artista gravou stories esclarecendo o assunto: “Gente, eu não ia para o ‘Big Brother’”. A filha de Xuxa e Luciano Szafir também se manifestou: “Eu ia aparecer lá de dummy. Eu ia dormir com ele todos os dias, ia ter um dummy dormindo com ele todos os dias. Eu ia estragar o programa”. Na sequência, ela disse ao marido: “Eu tenho gastrite, João, você não pode ir”. O cantor entrou na brincadeira e disse que era por esse motivo que ele não toparia participar do “BBB 23“. Ele também afirmou que nunca foi procurado pela produção do programa. “Eu não fui convidado, não aceitei convite nenhum e depois desisti, eu só não ia. Se eu fosse, eu não desistiria.”

Os participantes do “BBB 23” foram revelados na quinta-feira, 12, ao longo da programação da Globo. Nas redes sociais, os telespectadores do reality comentaram que muitos participantes do Camarote não são conhecidos pelo grande público. Após o anúncio oficial, começou a circular uma notícia de que João Figueiredo, Paula Fernandes e Fernando Zor tinham desistido de participar do reality em cima da hora e a Globo precisou escalar novos nomes às pressas. Essa informação repercutiu nas redes sociais, no entanto, não foi confirmada. O Camarote do “BBB 23” é formado por Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Domitila Barros, Antonio ‘Cara de Sapato’, Fred Nicácio, Key Alves, Marvvila, Gabriel Santana e MC Guimê.