Sarah Aline volta do paredão e vence prova do líder no ‘BBB 23’

Psicóloga venceu Amanda na fase decisiva e já indicou sister ao paredão

Reprodução/ instagram @saa_aline Sarah Aline saiu do paredão e venceu prova do líder



O Big Brother Brasil 23 entrou em ‘modo turbo’ nos últimos 20 dias do reality. Nesta terça-feira, 11, logo após a eliminação de Fred Nicácio, uma nova prova do líder aconteceu. Os brothers precisavam acertar um jogo da memória para avançar. Bruna, Amanda, Sarah e Ricardo Alface avançaram. Na segunda etapa, eles precisaram montar um quebra-cabeça e as duas primeiras a terminar foram Sarah Aline e Amanda. Na fase decisiva, a dupla precisou encontrar cards em uma piscina de bolinha. A vencedora foi a psicóloga, que acabou de voltar do paredão. Para o VIP, Sarah escolheu Ricardo e Cezar Black. Logo após a prova teve a formação do paredão com Amanda, Aline e Cezar Black. A eliminação será na quinta-feira, 13.