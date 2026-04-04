BBB 26: Chaiany, Juliano e Marciele estão no Paredão
Um deles vai deixar a casa no domingo de Páscoa (5)
Juliano, Marciele e Chaiany estão no Paredão do Big Brother Brasil formado nesta sexta-feira (3). Um deles vai deixar a casa no domingo de Páscoa. Marciele foi indicada pela líder Samira e Juliano foi o mais votado da casa.
Gabriela e Chaiany receberam a mesma quantidade de votos, e a líder Samira precisou dar a indicação para desempate e votou na Chaiany.
Na dinâmica da semana de Paredão Triplo, Samira (líder) e Jordana (anjo) estavam imunes e não houve prova bate-volta.
Quem votou em quem no Paredão do BBB26 hoje:
– Samira (líder) abriu a votação indicando Marciele;
– Juliano votou na Gabriela;
– Chaiany votou na Milena;
– Marciele votou no Juliano;
– Milena votou na Chaiany;
– Leandro Boneco votou na Gabriela;
– Gabriela votou no Juliano;
– Ana Paula votou na Chaiany;
– Jordana votou no Juliano.
*Estadão Conteúdo
