BBB 26: Chaiany, Juliano e Marciele estão no Paredão

Um deles vai deixar a casa no domingo de Páscoa (5)

  • Por Jovem Pan*
  • 04/04/2026 08h21
Reprodução / Gshow 13º Paredão do BBB 26 é formado com Chaiany, Juliano e Marciele Na dinâmica da semana de Paredão Triplo, Samira (líder) e Jordana (anjo) estavam imunes e não houve prova bate-volta..

Juliano, Marciele e Chaiany estão no Paredão do Big Brother Brasil formado nesta sexta-feira (3). Um deles vai deixar a casa no domingo de Páscoa. Marciele foi indicada pela líder Samira e Juliano foi o mais votado da casa.

Gabriela e Chaiany receberam a mesma quantidade de votos, e a líder Samira precisou dar a indicação para desempate e votou na Chaiany.

Quem votou em quem no Paredão do BBB26 hoje:

– Samira (líder) abriu a votação indicando Marciele;

– Juliano votou na Gabriela;

– Chaiany votou na Milena;

– Marciele votou no Juliano;

– Milena votou na Chaiany;

– Leandro Boneco votou na Gabriela;

– Gabriela votou no Juliano;

– Ana Paula votou na Chaiany;

– Jordana votou no Juliano.

*Estadão Conteúdo

 

