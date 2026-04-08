‘Dark Horse’: o que esperar do filme inspirado em Bolsonaro que estreará em setembro
Filme aposta na construção de um protagonista que desafia as probabilidades
Um dos projetos mais comentados dos últimos tempos, “Dark Horse” chega com a proposta de transformar em cinema a trajetória controversa e inesperada de Jair Bolsonaro, um político que saiu do baixo clero do Congresso para ocupar o cargo mais alto do país.
Com uma narrativa que mistura drama político e elementos biográficos, o filme aposta na construção de um protagonista que desafia as probabilidades, daí o título Dark Horse, expressão usada para descrever alguém que surpreende e vence contra todas as expectativas. A produção deve explorar desde os primeiros anos de Bolsonaro como militar, passando por sua longa carreira como deputado federal, até a campanha presidencial marcada por forte polarização e uso massivo das redes sociais.
A trama promete mergulhar nos bastidores da política brasileira, mostrando não apenas os momentos de ascensão, mas também as controvérsias, crises e decisões que marcaram sua trajetória. Segundo fontes ligadas à produção, o roteiro não deve fugir de temas delicados, abordando tanto o apoio fervoroso quanto as críticas intensas que o ex-presidente acumulou ao longo dos anos.
Visualmente, Dark Horse segue a linha de grandes cinebiografias políticas, com uma estética realista e foco em tensão dramática. Há também a expectativa de que o filme explore o impacto da comunicação digital na política moderna, elemento essencial para entender a construção da imagem pública de Bolsonaro.
Com a data de estreia confirmada para dia 11 de setembro, o longa já desperta curiosidade e promete dividir opiniões, exatamente como a figura central que retrata. Entre admiradores e críticos, uma coisa é certa: Dark Horse chega com potencial para gerar debate dentro e fora das salas de cinema.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.