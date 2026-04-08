R$ 500 mil, ‘zero afeto’ e segredos proibidos: o documentário de Suzane von Richthofen

O projeto, que começou a ser desenvolvido em novembro de 2025 e deve estrear ainda este ano, não traz apenas o depoimento da ex-detenta

Suzane von Richthofen



Uma revelação bombástica promete colocar novamente um dos crimes mais impactantes do Brasil no centro das atenções e com um novo ingrediente que está dando o que falar. De acordo com informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, Suzane von Richthofen teria recebido cerca de R$ 500 mil da Netflix para participar de um documentário inédito sobre o assassinato dos próprios pais, ocorrido em 2002.

O projeto, que começou a ser desenvolvido em novembro de 2025 e deve estrear ainda este ano, não traz apenas o depoimento da ex-detenta. Seu atual marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, também teria sido remunerado para aparecer na produção. No entanto, o que mais chama atenção é o nível de controle e sigilo envolvido no acordo: Suzane assinou um contrato com cláusulas rígidas de confidencialidade, incluindo a proibição de revelar publicamente que recebeu dinheiro pela participação, além de ficar impedida de conceder entrevistas a veículos concorrentes por um período determinado.

Enquanto os bastidores já são polêmicos por si só, o conteúdo revelado no documentário é ainda mais impactante. Em trechos que começaram a circular nas redes, Suzane revisita sua infância e descreve uma relação familiar marcada pela ausência de afeto. Segundo ela, não havia demonstrações de carinho dentro de casa, e a convivência com os pais era emocionalmente distante, com raros momentos de proximidade.

A narrativa ganha contornos ainda mais controversos quando ela fala sobre o “abismo” que, segundo sua visão, existia dentro da família. Esse vazio emocional, afirma, acabou sendo preenchido por Daniel Cravinhos, seu então namorado e também condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen em 31 de outubro de 2002. A forma como ela constrói essa conexão levanta debates intensos sobre influência, responsabilidade e até tentativas de ressignificar o passado.

Outro trecho que viralizou rapidamente traz o que ela descreve como o “momento de virada”: um período em que os pais viajaram para a Europa por 30 dias. Segundo Suzane, esse mês foi vivido como uma espécie de liberdade absoluta, marcado por excessos e uma rotina sem limites, algo que, em suas palavras, teria mudado tudo. Em uma das falas mais perturbadoras, ela afirma que, embora não falassem diretamente sobre o assassinato, existia o desejo implícito de que os pais “não existissem”.

Com uma combinação explosiva de dinheiro, silêncio contratual e relatos íntimos, o documentário já nasce cercado de controvérsia. Nas redes sociais, o público se divide entre curiosidade mórbida e indignação, questionando até que ponto histórias como essa devem ser revisitadas e, principalmente, monetizadas.

Uma coisa é certa: antes mesmo da estreia, a produção já conseguiu o que muitos conteúdos buscam desesperadamente atenção total. E, pelo visto, essa história ainda está longe de sair do imaginário coletivo brasileiro.