Rambo ganha novo prequel com Stallone nos bastidores e estreia prevista para 2027

Quem assume o protagonismo é Noah Centineo, conhecido por papéis mais leves e românticos

Foto por MICHAEL TRAN / AFP Noah Centineo



Os fãs de ação podem comemorar: a icônica franquia Rambo está oficialmente ganhando um novo capítulo, e dessa vez voltando no tempo. Um prequel focado nas origens de John Rambo já está em desenvolvimento e promete explorar um lado ainda pouco conhecido do personagem que marcou gerações.

Mesmo sem assumir o papel principal, Sylvester Stallone segue diretamente ligado ao projeto, agora como produtor-executivo. O ator, que eternizou o veterano de guerra nos cinemas desde os anos 80, participa ativamente da construção dessa nova fase da franquia, garantindo uma conexão com a essência original da história.

Quem assume o protagonismo é Noah Centineo, conhecido por papéis mais leves e românticos, mas que agora encara o desafio de interpretar uma versão mais jovem de Rambo. A escolha do ator já vem gerando curiosidade nas redes, principalmente por representar uma mudança de tom na carreira dele.

A direção fica nas mãos de Jalmari Helander, cineasta finlandês que já demonstrou habilidade em conduzir narrativas intensas e cheias de ação. A expectativa é que o filme mergulhe na formação psicológica e militar do personagem, mostrando os eventos que moldaram o soldado antes de se tornar o ícone conhecido pelo público.

Diferente dos filmes anteriores, marcados por combates explosivos e cenas de guerra, o novo longa deve apostar em uma abordagem mais dramática e de construção de personagem, revelando traumas, conflitos internos e o contexto que levou Rambo a se tornar uma máquina de sobrevivência.

Com estreia prevista para 2027 nos cinemas, o prequel chega em um momento em que Hollywood aposta forte em revisitar franquias consagradas, explorando suas origens e expandindo universos já conhecidos.

A grande questão que fica é se o público vai abraçar essa nova versão mais jovem de Rambo ou se a sombra de Stallone continuará sendo impossível de superar. De qualquer forma, uma coisa é certa: o legado do personagem ainda está longe de acabar.