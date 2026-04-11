BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão

A berlinda vai decidir o Top 6 do programa

Reprodução / Gshow Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e vídeos.



Mais um Paredão foi formado na noite desta sexta-feira (10) no BBB 26. Gabriela, Marciele e Leandro Boneco disputam a permanência na casa.

A berlinda vai decidir o Top 6 do programa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e vídeos.

A formação do Paredão de hoje no BBB 26:

– Milena foi a vencedora da Prova do Anjo e está autoimune

– O líder Juliano empareda uma pessoa

– O mais votado pela casa enfrenta o Paredão

– Milena escolhe um dos emparedados para um contragolpe

– Não há Prova Bate e Volta

Quem votou em quem no BBB 26:

– Juliano indicou Gabriela

– Leandro Boneco votou em Marciele

– Gabriela votou em Leandro Boneco

– Milena votou em Marciele

– Ana Paula votou em Marciele

– Marciele votou em Leandro Boneco

– Jordana votou em Leandro Boneco

– Juliano desempatou os votos pela casa e escolheu Marciele para o Paredão

– Milena escolheu Marciele para um contragolpe, que puxou Leandro Boneco

Como é a dinâmica desta semana no BBB 26

O reality elimina mais um brother no domingo. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários. Embora ainda não tenha justificado o motivo da alteração, a Globo já usou a tática de colocar o reality em dois horários diferentes em domingos anteriores.

Possivelmente, haverá a eliminação de um dos brothers no primeiro horário, à tarde, e uma nova formação de Paredão no segundo, durante a noite.

*Estadão conteúdo