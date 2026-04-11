BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão
A berlinda vai decidir o Top 6 do programa
Mais um Paredão foi formado na noite desta sexta-feira (10) no BBB 26. Gabriela, Marciele e Leandro Boneco disputam a permanência na casa.
A berlinda vai decidir o Top 6 do programa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e vídeos.
A formação do Paredão de hoje no BBB 26:
– Milena foi a vencedora da Prova do Anjo e está autoimune
– O líder Juliano empareda uma pessoa
– O mais votado pela casa enfrenta o Paredão
– Milena escolhe um dos emparedados para um contragolpe
– Não há Prova Bate e Volta
Quem votou em quem no BBB 26:
– Juliano indicou Gabriela
– Leandro Boneco votou em Marciele
– Gabriela votou em Leandro Boneco
– Milena votou em Marciele
– Ana Paula votou em Marciele
– Marciele votou em Leandro Boneco
– Jordana votou em Leandro Boneco
– Juliano desempatou os votos pela casa e escolheu Marciele para o Paredão
– Milena escolheu Marciele para um contragolpe, que puxou Leandro Boneco
Como é a dinâmica desta semana no BBB 26
O reality elimina mais um brother no domingo. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários. Embora ainda não tenha justificado o motivo da alteração, a Globo já usou a tática de colocar o reality em dois horários diferentes em domingos anteriores.
Possivelmente, haverá a eliminação de um dos brothers no primeiro horário, à tarde, e uma nova formação de Paredão no segundo, durante a noite.
*Estadão conteúdo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.