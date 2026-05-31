Neto detona Tino Marcos após anúncio com pedido de emprego fake

A publicação, na verdade, era uma ação para anunciar um quadro do jornalista no Porta dos Fundos

Reprodução Tino ficou boa parte da carreira na Rede Globo



O apresentador Craque Neto criticou o jornalista Tino Marcos no programa “Donos da Bola”, da Band, nesta sexta-feira (29). O motivo foi uma publicação do comunicador em que afirmava estar em busca de um emprego.

A publicação, na verdade, era uma ação para anunciar um quadro de Tino no Porta dos Fundos. Entretanto, o jornalista chegou a receber propostas e gerou indignação de parte da internet, inclusive de Neto, que disse ter se mobilizado para conseguir emprego para o comunicador e que acreditou no desabafo.

“Tino Marcos, deixa eu falar uma coisa pra você. Um país que as pessoas ganham pouco. Num país… Pô, você, cara. Fazer uma idiotice dessa. Parabéns, viu? Parabéns pra você. Me fez de palhaço. Que me fez de trouxa.. Aí você vê que esse fake news idiota, num país que só tem fake news. Um país cheio de desempregados.”, disse Neto ao vivo.

Tino ficou boa parte da carreira na Rede Globo, fato que foi relembrado por Neto. “Oito Copas do Mundo, um baita repórter”, afirmou. O jornalista deixou a emissora em 2021.