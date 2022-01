Dudu Nobre testa positivo para a Covid-19 na Globo e é impedido de cantar no ‘Encontro’

Cantor foi para casa depois depois de receber o diagnóstico e fez uma participação remota no programa; ele disse que está bem e assintomático

Reprodução/Globo/03.01.2022 Dudu Nobre descobriu que está com Covid-19 pouco antes de participar do 'Encontro'



O cantor Dudu Nobre já estava nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, para participar do “Encontro” nesta segunda-feira, 3, quando testou positivo para a Covid-19. Com o diagnóstico, ele não pode cantar com a filha, Lily, fruto do seu relacionamento com Adriana Bombom, no palco da atração matinal. A notícia foi dada pela apresentadora Patricia Poeta, que está substituindo Fátima Bernardes, no início do programa. Dudu, no entanto, fez uma participação remota no programa e deu detalhes do que aconteceu. “No sábado, já comecei a sentir uma catarreira, comecei a me sentir meio estranho, aí comecei a tomar remédio já. Pensei que fosse gripe. Já me vacinei contra a gripe, já me vacinei contra a Covid. No domingo, já fiz o exame de Covid, deu negativo”, disse o cantor.

Na manhã desta segunda, ele fez um novo exame na Globo. “Quando começou a aquela demorazinha [para falar o resultado], eu falei: ‘Sei não’. Fiquei sozinho na sala com a enfermeira e pensei: ‘Ih, gente, acho que complicou, hein!’. E deu positivo”, contou. Dudu afirmou que está bem e assintomático. Assim que testou positivo, ele foi para casa, onde cumprirá o período de isolamento. “Já chamei o pessoal todo que trabalha aqui em casa, já mandei minha esposa comprar luvas, máscaras, já estou esquematizando para todo mundo fazer teste. Dá uma reviravolta na vida. Faz parte. A gente tem que entender que é um novo momento que a gente está vivendo, a gente tem que estar sempre preparados para tudo”, afirmou o cantor ao vivo. Após o programa terminar, Dudu postou nos stories do Instagram que já estava passando por uma consulta médica online.