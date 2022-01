Ratinho posta foto rara com o neto caçula: ‘Curtindo as férias’

Vários famosos se derreteram com a publicação na qual o apresentador se diverte com Noah, que nasceu com uma condição chamada hidrocefalia

Reprodução/Instagram/oratinho/03.01.2022 Ratinho postou uma foto curtindo suas férias com o neto, Noah



O apresentador Ratinho postou uma foto rara junto com seu neto mais novo, Noah, nesta segunda-feira, 3. Na imagem, o comunicador aparece sorrindo dentro de uma piscina com o netinho no colo. “Curtindo as férias”, escreveu o artista na legenda da publicação. Noah tem três anos e é filho de Gabriel Massa, que é responsável por tomar conta de todas as suas empresas de seu pai. Vários famosos, como os cantores Cesar Menotti, Maraisa, Simaria e Tierry, comentaram a publicação com emojis de coração. Em setembro do ano passado, o apresentador postou uma foto junto com o Gabriel e seu neto caçula. Na ocasião, ele comentou: “Nosso grande amor, meu neto Noah”.

Em abril de 2021, ele participou do programa “Vem Pra Cá”, do SBT, e foi homenageado por seus filhos – Ratinho Junior e Rafael, que é gêmeo de Gabriel – e por seus netos sete netos. Noah apareceu junto com Gabriel e, após ouvir o depoimento do filho, Ratinho comentou sobre o neto: “Ele é nosso anjinho, temos que cuidar dele, mas é bonzinho. Ele tem hidrocefalia [acúmulo do líquido nos ventrículos cerebrais], que é um negócio que não tem solução, o que temos que fazer é conviver com ele do jeito que ele é, com as limitações que ele tem, mas dando o mesmo amor que damos para os outros netos. Acho que damos até mais amor”.